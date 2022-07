Letícia Cazarré atualiza os seguidores sobre a recuperação da filha: ''Estabilizando o coraçãozinho valente''

A filha de Juliano Cazarré e Letícia Cazarré segue na UTI após ser diagnosticada com uma cardiopatia rara

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 12h04

Nesta terça-feira, 12, Letícia Cazarré (38) falou sobre o estado de saúde da sua filha recém-nascida, Maria Guilhermina.

A bebê foi diagnosticada com Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia rara, e já passou por uma cirurgia na última semana e segue na UTI de um hospital de São Paulo.

No Instagram, a esposa de Juliano Cazarré (41) escreveu um texto aos amigos e seguidores para agradecer as mensagens de apoio e atualizar a todos.

"Amigos, foram muitas e muitas mensagens de carinho, de fé e perguntando pela Maria Guilhermina. Ela está ótima, mas ainda em observação na UTI, ganhando peso, estabilizando o coraçãozinho valente que ela tem. Hoje completamos 21 dias de UTI. Três longas semanas", disse ela.

Na sequência, Letícia comentou como está se sentindo nesses últimos dias. "Longe de casa, com uma saudade dolorida dos filhos, do meu Juliano Cazarré, da minha vida normal, das minhas amigas. Hoje me sinto cansada, mas tenho certeza de que é aqui que eu tinha que estar. Então, pedindo humildemente mais forças de Deus e orações de vocês, sigo em frente com confiança. Não vou conseguir responder as mensagens, mas vou rezar por cada um de vocês", concluiu.

Juliano Cazarré e Letícia são pais de mais quatro crianças: Vicente, de 11 anos, Inácio, de 9, Gaspar, de 2 anos, e de Maria Madalena, de 1 ano.

