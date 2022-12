Letícia Cazarré anuncia evolução no quadro de saúde da filha: "Melhorando!"

A esposa do ator Juliano Cazarré, Letícia Cazarré, celebrou a evolução no quadro de saúde da filha, Maria Guilhermina

Letícia Cazarré (38) não escondeu a felicidade ao compartilhar com os seguidores uma boa notícia! Na tarde desta quinta-feira, 01, a esposa do ator Juliano Cazarré (42) anunciou na web que o quadro clínico da filha está evoluindo para melhor.

Maria Guilhermina, de apenas 5 meses, nasceu com uma cardiopatia rara, e desde então está internada em uma UTI em São Paulo.

No Stories do Instagram, a mamãe coruja se emocionou com a notícia e compartilhou uma foto da herdeira com a seguinte frase. "Melhorando".

Vale lembrar que além de Maria, Juliano e Letícia são pais de Maria Madalena (1), Vicente (11), Inácio (09) e Gaspar (1).

Recentemente, Letícia desabafou na web sobre todo esse processo que ela vem enfrentando ao lado do marido.

“Hoje completamos 11 semanas seguidas na UTI. Teve mais um mês de UTI na primeira internação, então já são 15 semanas por aqui (mais 2 semanas no quarto antes da primeira alta, total de 17 semanas no hospital)”, escreveu Leticia.

VEJA O STORIE DE LETÍCIA CAZARRÉ: