Letícia Birkheuer acusa o ex-marido de agressão psicológica: 'Não se calem'

Em vídeo, Letícia Birkheuer acusa o ex-esposo de violência após mais de 10 anos separada; modelo contou episódio que aconteceu em público

A modelo Letícia Birkheuer compartilhou um vídeo em sua rede social na manhã deste domingo, 31, fazendo uma denúncia contra o ex-marido. Após mais de 10 anos separada do empresário Alexandre Furmanovich, ela contou que sofreu violência em público e na frente do filho deles.

No relato, a famosa contou o que aconteceu e desabafou sobre a agressão cometida contra mulheres. “Nesse momento, em respeito às milhares de mulheres vítimas de violência doméstica, preciso fazer esse relato. Nenhuma mulher deve ser agredida, violada ou ameaçada. Fui agredida durante o casamento. Mais de 10 anos após estar separada, fui ameaçada de forma grave, injusta, dentro de um restaurante", começou dizendo.

"A violência contra nós, mulheres, não para. Meu ex-marido, pai do meu filho, gritava, em um restaurante, que só não quebraria minha cara porque estava na presença dele, de nosso filho, de uma criança. Fui agredida psicologicamente. Ameaçada. Atemorizada. Ele tentou e tenta me destruir. Há testemunhas. Há vídeos. Há uma segunda medida cautelar da Lei Maria da Penha em meu favor. Nada disso o deteve. Sinto-me insegura, vulnerável, o pai de meu filho é um empresário do setor de jóias, dono de joalheria, e que se sente muito poderoso. Mas não posso baixar a cabeça", desabafou.

"Busquei força e coragem na minha mãe, nas minhas tias, nas minhas avós, minhas amigas. Todas mulheres de fibra. Resta-me confiar nas autoridades públicas e lutar para que a mulher seja respeitada pelo simples fato de ser mulher. Se esse meu relato inibir um único ato de violência, terá significado expor um assunto que tanto me entristece e fragiliza. Não se calem. Em caso de violência doméstica, procurem a Polícia, a Justiça. Lutem pelos seus direitos”, pediu ela no vídeo.

Ana Hickmann revela detalhes de quando sofreu agressão

A apresentadora Ana Hickmann fez um relato sobre o que viveu no dia da agressão do ex-marido, Alexandre Correa. No programa Domingo Espetacular, ela contou detalhes de como foi a briga, como tudo começou e quando decidiu ligar para a polícia.

Ela disse que a discussão aconteceu na casa da família por causa de uma conversa dela com o filho, Alexandre, de 10 anos, sobre as mudanças que poderiam acontecer na vida deles em decorrências de dívidas que apareceram. Porém, o ex-marido não gostou disso e eles começaram a brigar.

"Difícil reviver algumas coisas, mas agora dá para falar sem chorar, já chorei muito, já gastei todo o meu estoque de lágrimas. Eu não achei que iria ter uma montanha russa de emoções. Minha vida tem sido de provações há bastante tempo. Naquele dia 11, sábado, eu estava tendo uma conversa com meu filho na cozinha sobre algumas mudanças que aconteceriam na nossa vida com relação a nossa casa, coisas que ele está acostumado. A gente sempre teve uma conversa aberta. Por causa dessa conversa e outras coisas que aconteceram antes, eu comecei a ser achincalhada pelo Alexandre. Começamos com a briga verbal e terminou com o jeito como o Brasil descobriu", disse ela. Saiba mais aqui.