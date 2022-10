Leslie Jordan, ator conhecido por seu papel na série “Will E Grace”, morre aos 67 anos

O ator Leslie Jordan que atuou na sitcom “Will E Grace” e participou do filme “Histórias Cruzadas” sofreu um acidente de carro que tirou sua vida

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 16h26

Nesta segunda-feira, 24, Leslie Jordan faleceu aos 67 anos em Los Angeles de acordo com o site americano TMZ.

De acordo com a polícia americana, o carro do ator teria colidido com um prédio e a suspeita é que Leslie teria sofrido uma emergência médica enquanto dirigia. Porém, a causa de sua morte ainda não foi confirmada.

O ator ficou conhecido por interpretar o personagem Beverly Leslie na sitcom “Will E Grace”, e recebeu um Emmy em 2006 pelo papel. Leslie ainda atuou no filme “Histórias Cruzadas”, de 2011, ao lado de Viola Davis, Emma Stone e Octavia Spencer.

Mais recentemente, Leslie foi um dos apresentadores no anúncio dos indicados ao Oscar 2022 ao lado da atriz Tracee Elis Ross (49).

Sean Hayes, que interpretava Jack na série "Will e Grace", foi ao seu Instagram prestar homenagem ao amigo e colega: “Meu coração está partido. Leslie Jordan era uma das pessoas mais engraçadas que eu tive o prazer de trabalhar. Todos que o conheceram, o amaram. Nunca haverá alguém como ele. Um talento único com um coração carinhoso. Leslie, você deixará saudades, meu querido amigo”.

A atriz Octavia Spencer, que recebeu um Oscar pelo seu papel no filme "Histórias Cruzadas", também lembrou do colega. Em seu Instagram, Octavia postou um vídeo com diversos papéis da carreira de Leslie e escreveu: “Eu não consigo expressar minha tristeza por sua única irmã viva e seu querido amor M. Tem um buraco no meu coração. Eu te amo e sinto saudades, amigo”.

