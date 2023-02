Leonardo faz pirraça para Poliana Rocha que reclama: "Só pra me irritar"

Leonardo faz pirraça em vídeo publicado nas redes sociais; jornalista reclamou

A jornalista Poliana Rocha divertiu os seguidores nas redes sociais nesta sexta-feira, 24, ao publicar um momento divertido ao lado do marido, o cantor sertanejo Leonardo. Sempre bem-humorados, os dois protagonizaram um momento que arrancou gargalhadas dos fãs.

No vídeo, ela aparece no carro esperando para ir pegar o jatinho particular do casal. Só que o cantor desce para buscar o celular e volta caminhando com passos de tartatuga - tudo para irritar a esposa que não cai na brincadeira.

"Gente, o Leonardo tá fazendo birra. Andando devagarzinho só pra me irritar", disse ela que compartilhou o vídeo com uma legenda sugestiva."Essa altura do campeonato e está tentando me irritar! Só que não consegue", avisou ela.

Ao ser questionado pela esposa, ele deu uma resposta corajosa. "Foi só de pirraça", avisou ele.

Recentemente, a esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, resolveu responder três perguntas de seus seguidores na rede social. Sincera e corajosa, ela não fugiu dos questionamentos sobre seu relacionamento com o esposo e falou o que pensa.

"Não! Hoje foi novamente! Ele gosta, fica feliz! Isso é o que importa! Não temos garantia de nada nessa vida, então temos que fazer o que gostamos, o que nos realiza, o que nos deixa feliz", falou ela sobre cada um fazer suas coisas.

Veja:

É FESTA!

A neta caçula de Poliana Rocha (46), Maria Flor, completou quatro meses de vida e ganhou um festão colorido para seu mesversário. Nesta quinta-feira, 23, a vovó coruja compartilhou uma foto do momento especial com a pequena no colo e encantou com tanto amor, além de impressionar ao surgir em meio à decoração deslumbrante do evento.

Abraçando a menina, a esposa do cantor Leonardo (59) surgiu sorridente com a bebê, herdeira mais nova do casamento de seu filho Zé Felipe (24) com a influenciadora Virginia Fonseca (23), e celebrou o momento.

"Comemorando o “ mesversário” da nossa pequena FLOR! Te amamos", escreveu Poliana Rocha ao compartilhar a foto na mesa principal da festa com tema de Carnaval, "Bloquinho de Maria Flor".