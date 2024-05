Leonardo choca Poliana Rocha ao mostrar 'prejuízo': 'Foi os dois'

Aprontou! Leonardo choca Poliana Rocha ao mostrar sapato todo rasgado na casa deles; influenciadora não esperava destruição

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, ficou surpresa nesta segunda-feira, 27, ao chegar em sua casa e ver a situação de um par de sapatos do sertanejo. O famoso então exibiu os calçados destruídos e revelou para a amada o que aconteceu.

O artista então falou sobre a nova cachorrinha deles, Matilda, ter aprontado mais uma vez. A pet então foi mais rápida ao ver o objeto "dando sopa" na casa e o destruiu todinho. Poliana Rocha ficou abismada ao ver o feito de sua filha de quatro patas que está sendo acompanhada por um adestrador.

"Cheguei em casa e olha o que meu marido acabou de me mostrar", compartilhou a influenciadora a situação dos sapatos rasgados. "Matilda, só dá prejuízo, foi os dois ainda", contou Leonardo. "Gente, mas ela tá com adestrador", chocou-se a empresária.

Ainda nesta segunda-feira, 27, Poliana Rocha mostrou em seus stories a galeria que montou para os discos, prêmios e outras lembranças da carreira de Leonardo. A famosa impressionou com os detalhes e ao exibir pastas enviadas por uma fã falecida.

Nos últimos dias, a mãe de Zé Felipe mostrou em seus stories o convite personalizado que ela e o sertanejo receberam do aniversário da neta, Maria Alice, que completará 3 anos nos próximos dias.

