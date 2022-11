Leonardo abre o jogo sobre climão com João Guilherme por causa de política

Após ficarem em lados opostos nas eleições de 2022, Leonardo e João Guilherme tiveram uma polêmica nas redes sociais. Agora, o cantor se pronunciou

O cantor Leonardo (59) opinou sobre o climão que viveu com o filho João Guilherme (20) durante o período das eleições de 2022. Os dois apoiaram candidatos opostos para o cargo de presidente do Brasil e o rapaz criticou o pai na época. Agora, o cantor falou sobre as diferentes opiniões políticas entre eles.

“As ideologias dele, eu não tenho nada a ver com isso, isso é dele, ele já é de maior. Eu apoio as coisas certas que ele faz, se fizer coisas erradas eu jamais vou apoiar, nem a ele e nem a ninguém”, disse ele na coluna de Leo Dias no site Metrópoles.

Então, Leonardo ainda contou o que tem de parecido com João Guilherme. “Eu acho o João Guilherme muito sincero, eu acho que ele fala o que ele pensa, ele é um baita de um moleque. Você perguntou se tem alguém que parece um pouco comigo, ele é meio bocudo, meio falador e parece um pouquinho por esse lado”, declarou.

João Guilherme aparece com a família por parte de mãe

Após a polêmica com o pai, João Guilherme apareceu rodeado por sua família materna. A empresária Naira Ávila, de 41 anos, usou as redes sociais para se manifestar após polêmica do filho, João Guilherme (20), com o pai, o cantor Leonardo (59).

Naira fez questão de exaltar a família em meio à polêmica pela discordância política entre o primogênito e o pai dele. Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou uma foto em que aparece ao lado do herdeiro com o sertanejo, do filho caçula, Pietro, e do atual marido, o empresário Danilo Tuffi, além dos cachorrinhos da família.

"Sinceramente… é só isso que importa", escreveu Naira ao legendar a publicação. "Preciso de mais nada nesse mundo. Troco tudo por vocês", disse o padrasto de João nos comentários.