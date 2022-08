Léo Santana curte momento carinhoso ao lado da família: ''Meu alicerce são eles''

Léo Santana compartilhou uma série de fotos curtindo a companhia de sua família

CARAS Digital Publicado em 08/08/2022, às 15h50

Nesta segunda-feira, 8, Léo Santana (34) usou suas redes sociais para exibir um momento carinhoso que viveu ao lado de sua família.

O cantor publicou uma sequência de fotos especiais que fez ao lado dos familiares. Na primeira, ele aparece com a esposa, Lore Improta (28) e com a filha, Liz (10 meses). Na segunda imagem, ele aparece com as duas, e também com a mãe e as irmãs.

Na legenda, o artista se declarou escrevendo: "Meu alicerce são eles".

Rapidamente, seus seguidores passaram a comentar no post: "Família linda!", disse um. "Muito maravilhosa!", falou outro. "Família de milhões", disse um terceiro.

Confira o post que Leo Santana fez publicando fotos com sua família:

Leo Santana se derrete ao flagrar reação engraçada da filha com beijo em Lore Improta

Recentemente, Lore Improta e Léo Santana decidiram usar suas redes sociais para exibir um flagra fofo que fizeram de Liz.

Em um vídeo publicado pela dançarina, a pequena aparece tendo uma reação engraçada quando via os papais se beijando bem na sua frente.

