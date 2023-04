Leo Santana abraça nova fase na carreira e entra em 'zona sem perigo'; entenda

ANOTHER ONE

Em entrevista à CARAS, o cantor Leo Santana explicou detalhes por trás de seu novo projeto musical, o Another One

O cantor Leo Santana (34) acaba de entrar em uma nova fase de sua carreira a qual pretende focar menos na sensualidade. Depois do hit Zona de Perigo, que dominou o Carnaval deste ano, o artista anunciou o lançamento do EP Another One, projeto focado na diversidade musical.

Em entrevista à CARAS Brasil, Leo Santana contou como surgiu a ideia de não dançar mais sem camisa e como tem sido acompanhar a repercussão do comunicado nas redes sociais, onde seus fãs não o perdoaram e fizeram muitas piadas.

"Eu me divirto! A Ideia desse manifesto era exatamente brincar com a galera, achei muito engraçado a maneira como o público reagiu ao vídeo, os comentários foram os melhores hahahaha!!! É muito divertido poder ler as mensagens e ver a criatividade que o pessoal tem para escrever, dei muita risada", assumiu.

O baiano confessou que pretende levar a decisão a sério e que tem visto como uma verdadeira transformação: "A decisão partiu primeiro de realmente brincar com a galera e de inovar um pouco depois do boom que foi o vídeo que fiz sem camisa com Zona de perigo, que teve uma repercussão bem bacana".

"Queria trazer o foco para as canções, queria que meus fãs e admiradores ouvissem todas as canções e dessem a sua opinião, queria ouvir o que eles pensam de cada canção que foi feita pensando neles!! Tem sido divertido ver tudo isso", afirmou.

Com mais de 15 anos de carreira, Leo comentou como as redes sociais tem se tornado um detalhe importante na carreira dos artistas da música. Depois de todo o sucesso conquistado no Tik Tok, ele quer deixar os fãs escolherem qual a próxima música ele deve apostar.

"O foco desse EP é fazer com que o público interaja ainda mais e participe mais ativamente da escolha da minha próxima música de trabalho. A sensualidade sempre vai existir, afinal o meu estilo musical mexe muito com a dança com o corpo e com a sensualidade em geral , mas o foco agora é saber o que a galera gosta de ouvir", contou.

PROMEÇAS DE UM NOVO HIT

Conhecido como um verdadeiro hitmaker da Bahia, Leo Santana tem apostado alto no lançamento do EP Another One. O gigante, como costuma ser chamado pelos admiradores, revelou ter abraçado a diversidade musical e terão músicas para todos os gostos.

"Uma mistura de ritmos e sons incrível com o a sofrência e a fuleragem na pegada gostosa e dançante do GG, um EP que pode ser ouvido e se encaixa bem nas mais diversas situações e momentos do dia a dia", detalhou.