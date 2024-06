Leo Picon elogia a irmã, Jade: 'Sou muito grato pela nossa relação'

Em entrevista à CARAS Brasil, o irmão de Jade Picon também comenta novos projetos na carreira artística e abre sua relação com a música

Leo Picon (28) nunca escondeu a boa relação que tem com a irmã, Jade Picon (22). Os dois cresceram juntos na internet e costumam compartilhar momentos de cumplicidade, apoio em seus projetos pessoais e também dividem o carinho dos fãs.

"A Jade me trouxe muitos ensinamentos sobre como é uma mulher, como lidar com uma mulher, todas as lutas femininas. Sou muito grato por tudo o que eu pude aprender com a minha irmã, sou muito grato pela nossa relação", diz o artista, em entrevista à CARAS Brasil.

Ele, que tem projetos no mundo da música e também na área de eventos, afirma que o apoio entre os dois é mútuo. Jade já chegou a posar como modelo para a Approve, marca de roupas que antes era comandada por Leo; já o artista tomou conta das redes sociais da irmã com sua entrada no BBB 22.

Leia também: Jade Picon falará de sua trajetória durante palestra em Harvard

Para além da relação por trás das câmeras, ele afirma que também se sente feliz com a admiração que muitos fãs têm pelos dois. "Temos uma cumplicidade, valorizamos muito a família. A Jade, com certeza, é uma pessoa que vai ficar na minha vida até eu ir embora. É muito legal saber que muitas pessoas pelo mundo têm essa identificação."

Picon foi uma das celebridades que esteve presente no evento de lançamento do PaGGodin, de Léo Santana (36), em São Paulo. Além da amizade com o xará, o artista afirmou que tem uma grande relação com a música.

"A música para mim é muito importante, é bíblico. Ela nos toca, nos preenche de alegria e eu gosto de conduzir isso, levar alegria através da música. Tenho muita admiração por artistas que conseguem fazer isso, como o Léo Santana", diz.

Para o futuro, o irmão de Jade Picon garante que não está parado. Ele conta que montou uma casa em que tem se dedicado à criação de projetos envolvendo arte, música e entretenimento. "Estou em um momento de criação, criando e me conectando comigo mesmo."

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE LEO PICON AO LADO DA IRMÃ, JADE: