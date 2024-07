Leo Dias rebate mulher apontada como pivô na separação de Iza: ‘Ela me passou'

Após mulher apontada como pivô na separação de Iza e Yuri Lima se pronunciar, Leo Dias desmente declarações e afirma que ela expôs a traição

Após a mulher apontada como pivô na separação de Iza e Yuri Lima, Kevelin Gomes, se pronunciar, o colunista Leo Dias desmentiu suas declarações publicamente. Em suas redes sociais, o apresentador alegou que foi ela quem revelou os detalhes da traição, após a mulher afirmar ter sido 'pega de surpresa' com a notícia circulando.

Em um comentário em uma publicação sobre o caso redes sociais, Leo Dias, que foi o responsável por informar a cantora sobre a traição antes de divulgar a notícia para mídia, contou que a própria Kevelin foi responsável por revelar a infidelidade para ele: “Como assim? Ela que me passou tudo!! Como foi ‘pega de surpresa!?”, o colunista rebateu.

Mais cedo, Kevelin se pronunciou pela primeira vez e afirmou que foi surpreendida com os rumores envolvendo seu nome: “Passando para desejar um ótimo dia para todos e avisar que apesar de todas as críticas, haters e ameaças, eu estou bem. Fui pega de surpresa tanto quanto vocês”, disse a mulher, que é apontada como pivô na separação.

“Neste momento estou ainda tentando colocar a cabeça no lugar para aparecer aqui e contar a real versão dos fatos”, ela declarou. Vale lembrar que toda a história se desdobrou depois de Iza usar suas redes sociais para anunciar o fim do relacionamento com o jogador de futebol e expor que descobriu uma traição durante sua gestação.

Aliás, a cantora disse que pessoas estavam cobrando dinheiro para divulgar as informações da traição e que em breve, o público conheceria a amante, já que ela estava procurando por mídia: “O que vai acontecer a partir de agora é um show de horrores, um circo mesmo, gente querendo fama, mentiras expostas, decepção, sujeira, isso é inevitável”, disse.

“Eu resolvi falar que eu estou bem, na medida do possível, porque é muito ruim se decepcionar desse jeito. E também pedir que vocês respeitem o meu momento porque isso é tudo que eu vou falar. Ele me traiu", Iza desabafou sobre o fim de seu relacionamento em meio a gestação de sua primeira filha, a pequena Nala, que chega ao mundo em outubro deste ano.

Yuri Lima abre o jogo sobre sua relação com amante após trair Iza:

Na manhã desta quinta-feira, 11, Yuri Lima abriu o jogo sobre seu relacionamento extraconjugal com uma garota de programa, depois que Iza expôs a infidelidade e anunciou o fim do relacionamento com o jogador de futebol. Ele afirmou que não se encontrou pessoalmente com a amante, mas trocou mensagens com ela;aos detalhes!