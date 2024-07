Leo Dias chora ao se desculpar com Iza: ‘Fiquei muito mal’

O colunista Leo Dias ficou emocionado no programa Fofocalizando ao contar que pediu desculpas para Iza por entregar as provas para a equipe dela

O colunista Leo Dias ficou emocionado e chorou no programa Fofocalizando, do SBT, nesta quinta-feira, 11, ao falar sobre o caso da cantora Iza. Ele disse ao vivo que se desculpou com a artista por ter sido o responsável por levar as provas da traição para a equipe dela, o que culminou na separação dela de Yuri Lima.

“[Eu disse] Se cuida, cuida desse bebê. Eu pedi desculpas a ela. Iza, desculpa por ter sido eu a pessoa que levou tudo isso para a sua equipe. Eu fiquei muito mal”, disse ele, que enxugou as lágrimas.

Ao ver o colega comovido, a apresentadora Cariúcha defendeu Leo Dias e negou que ele tenha alguma culpa. "Não tem que pedir desculpa, quem tem que pedir é o canalha. Não se sinta culpado. A culpa é dele. A culpa não é sua, a culpa não é da Iza. A culpa é dele que não soube poupar uma mulher. Sabe o que é o momento de gravidez? É o ápice de uma mulher. Ele tinha que poupar esse momento”, afirmou ela.

Léo Dias chora ao vivo no Fofocalizando após se sentir culpado por levar para IZA que Yuri Lima, ex-namorado da cantora, havia traído ela.



pic.twitter.com/h4yXNtn18N — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) July 11, 2024

Iza já mandou recado para Leo Dias

A cantora Iza surpreendeu ao escrever um recado para o colunista Leo Dias após revelar o fim do namoro com o jogador de futebol Yuri Lima. Em uma mensagem nos stories do Instagram, ela agradeceu por uma atitude dele.

Isso porque Leo Dias foi quem recebeu as provas da traição de Yuri contra Iza. Ele decidiu entregar o material para a equipe da cantora e não publicar em seu site antes que ela tomasse uma decisão. Depois que Iza publicou o vídeo sobre a traição e o fim do namoro, ele divulgou mais informações sobre o que descobriu.

Com isso, Iza se sentiu grata por ele ter esperado a sua decisão sobre o que fazer nesta situação delicada e decidiu agradecer publicamente. “Sei que você não pediu, mas obrigada Leo Dias por me avisar. Você recebeu tudo e podia simplesmente postar. Mas resolveu me avisar antes e decidir comigo o que fazer. Muito obrigada”, escreveu.