Lembra dele? Carlos Nascimento está morando na roça e plantando

Jornalista Carlos Nascimento está vivendo na roça e se dedicando à agricultura após não renovar seu contrato com o SBT em 2020; saiba mais

Após anos na televisão, passando pela bancada de diversas emissoras do país, o jornalista Carlos Nascimento está morando no interior de São Paulo. Depois de vivenciar uma rotina agitada, cobrindo notícias, o apresentador optou pela calmaria da natureza e está se dedicando à agricultura.

Em uma entrevista ao portal Metrópoles, o comunicador, que não renovou seu contrato com SBT em 2020, revelou que está cuidando de sua propriedade, cuidando de gado, galinhas e até plantando café. Carlos Nascimento então falou sobre ter optado pela vida mais simples e não aprovou o termo "meio do mato", usado par se referir onde ele estaria morando.

“Mesmo que fosse verdade é uma forma preconceituosa de se referir a milhões de brasileiros que hoje tiram da terra o sustento do país. Há vinte anos sou cafeicultor e pequeno criador de gado de qualidade. Vivo em um município centenário, numa das serras mais bonitas de São Paulo, a qual defendemos, nós, os moradores, da depredação e do fogo. Se isto é ‘morar no meio do mato’ eu moro mesmo e me incluo entre os que fazem algo de útil pelo Brasil”, contou ele.

Vale lembrar que Carlos Nascimente estava no jornalismo do SBT desde 2006, mas em 2020, por conta da pandemia do coronavírus, ele não teve seu contrato renovado. Ele estava afastado do telejornal por fazer parte do grupo de risco, por ter 65 anos na época. Em 2014, ele fez uma pausa após descobrir um câncer, vencido em dois anos.

Antes da emissora de Silvio Santos, o jornalista passou pela Band e teve sua carreira iniciada na Globo em 1977. Nessa, ele foi repórter no Bom Dia São Paulo, Globo Rural e Jornal Nacional. Sua popularidade aumentou ao cobrir a morte do presidente Tancredo Neves.

Em 2022, Carlos Nascimento aceitou o convite de Silvio Santos para conduzir o debate político na emissora do dono do baú.