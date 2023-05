Lembra dela? Maytê Piragibe surpreende ao fazer rara aparição com a filha: "Lindas!"

Cresceu! Maytê Piragibe impressiona seguidores em rara aparição com a filha; confira!

Longe da televisão há alguns anos, a atriz Maytê Piragibe (39) surpreendeu os seguidores na última segunda-feira, 29, ao aparecer em um momento raríssimo ao lado da filha, Violeta, de 12 anos, fruto de seu relacionamento com o ex-marido, o ator Marlos Cruz, de 44.

As duas foram juntinhas há um salão de beleza em São Paulo, para terem um dia de Princesa. Na série de fotos compartilhadas por Maytê em sua conta oficial no Instagram, mãe e filha posaram sorridentes para câmera diante do espelho e mostraram uma semelhança impressionante.

"Mood mãe & filha cuidando dos cabelos. Violeta retocando a raiz e a gente deixando a cabeleira crescer. Olha o tamanho da minha filha? Tempo voa. Sempre sonhei ter esse momento de autocuidado com a pequena, que delicioso estar nesse espaço mágico", disse ela, ao refletir sobre o momento de autocuidado que desfrutou na companhia da herdeira.

Logo, os fãs da famosa encheram a postagem de comentários: "O tamanho dela! Que lindas! ", comentou uma. "Quanto tempo eu dormi?", questionou outra. "Meuuuu Deus ! Sua filha está uma mocinha", apontou Paloma Bernardi. "Como está enorme! Como cresceu, parece que foi ontem que tava pequenina, lindas como sempre e a cara da mamãe, na verdade parecem irmãs", opinou mais uma.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE MAYTÊ PIRAGIBE:

