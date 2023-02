Leandra Leal surge em clique raro ao lado do marido e se declara: "Viva o amor"

A atriz Leandra Leal se declarou para o marido, Guilherme Burgos, ao comemorar quatro anos ao lado do amado

Leandra Leal (40) encantou os seguidores das redes sociais ao dividir um clique romântico ao lado do marido, Guilherme Burgos.

A atriz e o amado completaram quatro anos de relacionamento nesta quinta-feira, 2, data que também é comemorado o Dia de Iemanjá, e ela fez questão de celebrar.

Em seu perfil no Instagram, ela publicou uma foto em que aparece agarradinha com Guilherme na praia e se declarou. "Eu pedi e Iemanjá trouxe. Eu agradeço todos os dias desde 02.02.2019. Viva a rainha do mar, viva o amor", disse Leandra na legenda da publicação.

O marido da atriz também comemorou a data especial. Em sua rede social, ele postou uma foto da amada de biquíni na praia e celebrou mais um ano ao lado dela. "4 anos fui agradecer e Iemanjá me trouxe presente e meu mar nunca mais foi o mesmo. @leandraleal", escreveu ele.

Nos comentários, os internautas elogiaram o casal. "Lindos", disse uma seguidora. "Que casal lindo", afirmou outra. "Que Ótimo!! Viva Iemanjá!! Viva o Amor!", celebrou uma fã. "Você merece tudo de bom", afirmou mais uma.

Confira as declarações de Leandra Leal e do marido:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leandra Leal (@leandraleal)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Guilherme Burgos (@guiburgos)

Banho no mar com a filha

A atriz Leandra Leal roubou a cena na web ao compartilhar uma sequência de registros ao lado da filha Julia (8). Nas imagens compartilhadas no feed de seu Instagram, a mãe coruja aparece se divertindo ao lado da herdeira em um delicioso banho de mar.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!