Léa Garcia já foi agredida na rua por viver vilã em novela; relembre história

Grande atriz brasileira, Léa Garcia morreu nesta terça-feira, 15, aos 90 anos

Um dos grandes nomes da teledramaturgia brasileira, a atriz Léa Garcia morreu aos 90 anos nesta terça-feira, 15. Conhecida por grandes papéis na TV, ela interpretou a vilã Rosa, de Escrava Isaura, e contou que já foi agredida na rua na época em que o folhetim foi ao ar, em 1976.

"Apanhei muito", contou Léa Garcia em entrevista ao programa Conversa com Bial . A atriz disse que foi à feira enquanto ainda morava no bairro Flamengo, no Rio de Janeiro, e então foi agredida com um peixe por outra pessoa.

"Eu sou uma mulher que gosta de fazer feira e mercado. Então, eu fui à feira quando eu morava no [bairro] Flamengo. Uma criatura pegou um peixe enorme e bateu nas minhas costas porque eu estava sendo perversa com a Isaura. Apanhei também, levei um beliscão de lágrimas descerem dos olhos."

Na trama de Escrava Isaura, Rosa era uma mulher escravizada na fazenda do Comendador Almeida (Gilberto Martinho) e descrita como uma mulher má e invejosa, que fazia várias intrigas para prejudicar (Lucélia Santos) e também a maltratava pessoalmente.

Léa Garcia morreu em Gramado, no Rio Grande do Sul, onde estava para receber uma homenagem no tradicional Festival de Cinema de Gramado. Ela receberia o troféu Oscarito pelo conjunto da obra, ao lado da veterana Laura Cardoso.

A veterana fez diversas peças no teatro e também estrelou muitos filmes e novelas na televisão. Ela esteve em produções como Êta Mundo Bom!, Os Ossos do Barão, A Moreninha, Arcanjo Renegado e O Homem que Deve Morrer. Em 2004, ela ganhou o prêmio Kikito de melhor atriz no Festival de Cinema de Gramado por Filhas do Vento, filme de Joel Zito Araújo.

