Lázaro Ramos viraliza na web ao passar por momento constrangedor: “Por engano!”

O ator Lázaro Ramos passou por apuros ao entrar em carro de aplicativo errado; veja

Na manhã desta quarta-feira, 05, o marido de Taís Araújo (44), o ator Lázaro Ramos (44) deu o que falar entre os internautas ao ser protagonista de um momento constrangedor.

É que através das redes sociais, uma motorista de aplicativo relatou no Twitter que um homem com a aparência semelhante ao do artista baiano entrou no carro dela sem querer, durante uma viagem no Rio de Janeiro.

"Um homem IGUAL o Lázaro Ramos entrou no meu uber sem querer dai fui olhar no stories e ele tava há 2h com a mesma blusa branca que o cara…. to mto confusa", contou Verônica.

Para surpresa dela, o próprio Lázaro se manifestou nas redes sociais e confirmou que ele era o rapaz que havia entrado no veículo por engano. Que vexame, hein?! Na publicação, ele ainda brincou: "Bom dia para quem estava muito atrasado e entrou no carro alheio por engano e ainda foi exposto no twitter!!! E você nem me ofereceu uma carona hein."

Vale lembrar que recentemente a filha de Taís Araújo e Lázaros Ramos, a pequena Maria Antônia, de apenas 8 anos de idade, viralizou na web ao fazer pergunta inusitada para mãe.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE LÁZARO RAMOS:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lázaro Ramos (@olazaroramos)

Taís Araújo surge de cara lavada ao lado de Lázaro Ramos: “Cara de menina!"

Lázaro Ramos deixou os fãs impressionados ao dividir com os fãs um carrosel de fotos ao lado da mulher, Taís Araújo (44) e dos amigos, em Salvador, na Bahia.

Nas imagens, a morena surgiu totalmente de cara lavada nas redes sociais, esbanjando toda sua beleza natural. Ela posou completamente sem maquiagem exibindo sua pele de pêssego. A musa foi até a terra natal do maridão para aproveitar o tempo na companhia dos familiares. “Mais cadinho de Bahia e afeto”, escreveu Lázaro ao compartilhar os registros.