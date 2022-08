Lavínia Vlasak faz rara aparição em público com o filho mais velho, Felipe

Lavínia Vlasak curte dia de compras em shopping no Rio de Janeiro junto com o filho mais velho, Felipe

A atriz Lavínia Vlasak (46) aproveitou o último final de semana para curtir um passeio com o filho mais velho, Felipe (13). Ela foi vista fazendo compras em um shopping ao lado do herdeiro.

A artista é muito discreta em sua vida pessoal e faz raras aparições em público com a família. No último final de semana, ela foi fotografada pelos paparazzi ao lado do filho enquanto comprava itens em uma loja de acessórios.

Lavínia Vlasak também é mãe de Estella, de 10 anos. Vale lembrar que a atriz está longe das novelas desde que atuou em Bom Sucesso, da Globo, em 2019. Recentemente, ela foi vista na reprise da novela Prova de Amor, de 2005, na Record TV.

Fotos: AgNews

