Laura Neiva prestigia Chay Suede em première de novo filme: ''Fez todos nós pararmos de respirar por quase 2 horas''

Ator Chay Suede foi ao lançamento de seu novo filme, 'A Jaula', acompanhado de sua esposa, Laura Neiva, com quem tem dois filhos, Maria e José

CARAS Digital Publicado em 16/02/2022, às 11h39

O novo trabalho de Chay Suede (29) está chegando nos cinemas!

A pré-estreia do filme A Jaula aconteceu na noite de segunda-feira, 14, em São Paulo, e reuniu parte da equipe e convidados no cinema do shopping JK Iguatemi.

Nas redes sociais, o artista compartilhou registros da noite em que aparece usando um traje social azul escuro. A esposa do galã, Laura Neiva (27), com quem ele tem dois filhos, Maria (2) e José, de apenas três meses, prestigiou e acompanhou o amado no visual, usando um conjunto de top e saia, em tom de azul mais claro e vibrante.

"Bom dia, turminha! Mais algumas fotos da pré estreia de "A Jaula", eu tava super feliz e animado, como vocês podem perceber", começou falando sobre a ansiedade para o lançamento.

"Nosso filme estreia amanhã, dia 17/02 nos cinemas, quero muito saber o que vocês vão achar do filme. Beijos e boa quarta pra nós", disse ainda na legenda da publicação.

Laura Neiva também postou registros do evento e destacou a atuação do marido no thriller dirigido por João Wainer. "Ontem na pré estreia do filme A Jaula, ao lado do meu amado @chay que fez todos nós de dentro da sala pararmos de respirar por quase 2 horas", declarou ela.

"Casal lindo", elogiou Luisa Mell nos comentários. "E você teve o privilégio de ouvir meus comentários bem de pertinho", disse Herica Godoy, mãe de Chay. "Casal mais lindo do Brasil", se derreteu uma seguidora. "Parabéns pra esse grande ator que eu amo", desejou mais uma.

No longa, Chay interpreta Djalma, um ladrão que se envolve em jogo psicológico com um médico rico, interpretado por Alexandre Nero, ao tentar roubar o carro dele.

Confira os cliques de Chay Suede e Laura Neiva:

Veja o trailer do filme 'A Jaula':