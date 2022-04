Laura Neiva e Chay Suede encantam a web com brincadeira 'de cavalinho': ''O casal de milhões''

Atriz Laura Neiva compartilhou momento divertido com o marido, Chay Suede, durante evento de moda em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 11/04/2022, às 12h12

Casalzão! Os atores Laura Neiva (28) e Chay Suede (29) encheram as redes sociais de amor com um momento encantador!

Em seu feed no Instagram, a modelo compartilhou um registro com o marido feito durante um evento de moda no último sábado, 09, em um shopping em São Paulo.

Nas imagens, publicadas no domingo, 10, a atriz aparece montada 'de cavalinho' no amado, com quem tem dois filhos, os pequenos Maria (2) e José, de apenas 4 meses. Usando um chapéu de cowboy, Chay se divertiu ao correr carregando a amada nas costas.

"Nossa Gucci night, com meu cavalinho preferido, que me leva pra todos os lugares com glamour e sem glamour", brincou Laura Neiva ao legendar o post.

"Vocês são demais", disse Hanna Rocha. "O casal de milhões, dois maravilhosos", se derreteu uma fã. "É muita beleza, meu Deus", exaltou outra. "Só eu achei ele a cara do cowboy Woody do Toy Story????", comparou uma terceira internauta.

Chay Suede recorda clique com Regina Casé

Recentemente, Chay Suede publicou uma linda foto em que aparece ao lado de Regina Casé (68) curtindo dia em uma cachoeira. Ele relembrou o dia que visitou a artista em seu sítio. "#tbt com muita saudade desse dia, dessa cachoeira e dessa turma maravilhosa que a minha amada @reginacase tem o talento de juntar", disse o ator, que contracenou com a famosa na novela Amor de Mãe.

Confira o momento divetido de Laura Neiva e Chay Suede:

