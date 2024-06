Laudo aponta novo detalhe da morte da Djidja Cardoso

Ex-integrante do Boi Garantido, Djidja Cardoso morreu aos 32 anos e o laudo preliminar do IML apontou a possível causa da morte

A morte de Djidja Cardoso, ex-sinhazinha do Boi Garantido, segue em investigação policial desde que ela faleceu aos 32 anos de idade no dia 28 de maio. O laudo preliminar do IML (Instituto Médico Legal) apontou a possível causa da morte dela.

O documento oficial informou que ela sofreu um edema cerebral, que afetou o funcionamento do coração e da respiração. A causa da morte foi descrita no documento como “depressão dos centros cardiorrespiratórios centrais bulbares; congestão e edema cerebral de causa indeterminada”.

Agora, a investigação deve apontar o que levou Djidja a sofrer o edema cerebral. Por enquanto, a polícia trabalha com a hipótese de que ela sofrido uma overdose de cetamina, que é uma substância anestésica. Alguns familiares de Djidja foram presos sob suspeita de envolvimento com uma seita.

A morte de Djidja

Djidja Cardoso foi encontrada sem vida na manhã de terça-feira, 28, e sua morte foi confirmada pela família. Por enquanto, a causa da morte não foi divulgada. Ela tinha 32 anos de idade e ficou conhecida na região de Manaus, Amazonas, por ter interpretado a Sinhazinha da Fazenda no Boi Garantido entre os anos de 2016 e 2020 no Festival Folclórico de Parintins. Ela se aposentou do cargo no festival e abriu um salão de beleza com sua família.

Em um comunicado, a família dela rebateu os rumores em torno do falecimento."A família de Djidja Cardoso se encontra consternada já que, diante da dor de sua partida, está sendo obrigada a lidar com notícias falsas e polêmicas quando a causa de sua morte. Por conta disso, a família vem a público informar que toda e qualquer circunstância que envolve seu falecimento será esclarecida perante às autoridades. Por fim, agradece o apoio e as orações de todos", afirmaram.