Latino revela acordo para pagar dívida: “Como todo brasileiro"

Apesar de não confirmar o valor que está devendo, Latino disse que já fez uma negociação e está quitando os débitos em seu nome

O cantor Latino abriu o jogo sobre sua vida financeira. Após o jornal Extra noticiar que o cantor está devendo R$ 1,5 milhão, o artista conversou com o portal GShow. Apesar de não confirmar o valor que está devendo, ele disse que já fez uma negociação e está quitando os débitos em seu nome.

"Quem não deve impostos? Tenho um acordo e estou pagando, como todo brasileiro. São impostos que vieram lá de trás e juntaram com a pandemia. Ou pago minhas pensões, ajudo quem tenho que ajudar, ou fico pagando [impostos]. Freio uma coisa ou freio outra. A mídia aproveita muito isso", disse o cantor.

"Quero que você me cate uma pessoa que não tem um acordo judicial, um tipo de acordo tributário, isso faz parte do brasileiro. Quem não tem dívida, não ganha dinheiro, quanto mais você ganha, mais você adquire dívidas, faz parte do DNA do brasileiro. Não é nenhum bicho de sete cabeças, tenho processo como uma empresa, sou uma empresa", completou.

Um dos planos que precisou adiar por causa das dívidas foi a festa de casamento com Raffa Rarbbie. Os dois são casados no papel e já moram juntos, mas ainda pretendem celebrar a união. "Somos casados no papel, mas não fizemos a festa por alguns motivos. "Íamos fazer, mas veio a pandemia, fiquei dois anos parado, com 10 filhos nas costas, não dá. Fazia a festa ou cuidava deles e da equipe que estava embaixo do meu guarda-chuva, deixamos para um próximo plano".

Low-profile

O cantor também contou que prefere ser mais discreto sobre suas conquistas. "Na minha época, ganhávamos muito dinheiro: tinha carro bacana, casa linda, convidava uma emissora para ir à sua casa, eles entravam no closet, mostravam as joias e dava uma aparência de ostentação. Hoje, a moda é ser low-profile, mostrar menos e surpreender quem vai à sua casa, não ficar mostrando. Vivemos num país onde a maioria não tem condições, temos que ter empatia. Não ficar abertamente mostrando. Basta no meu coração eu saber que tenho aquilo, é uma visão mais madura", explicou.