Larissa Manoela troca declarações com o noivo em meio a polêmicas: “Para vida toda”

Em longa declaração apaixonada nas redes sociais, André Luiz Frambach agradeceu apoio de Larissa Manoela e revelou planos para o futuro

Em meio a uma série de polêmicas recentes, Larissa Manoela e André Luiz Frambach surpreenderam seus seguidores ao trocarem declarações apaixonadas nas redes sociais. Durante a madrugada desta sexta-feira, 01, o artista expressou sua gratidão pelo apoio da atriz e revelou alguns planos para o futuro juntos.

Através do stories do Instagram, Larissa se manifestou ao celebrar uma conquista de seu amado, que estrelou a peça ‘O Amor Passou Por Aqui’: "Parabéns por essa temporada maravilhosa. Que orgulho de você! Te amo!", a atriz fez uma curta declaração depois de prestigiá-lo durante uma exibição em um teatro em São Paulo.

Em resposta, André Luiz declarou todo o seu amor pela artista: “Obrigado por me ajudar sempre a ser mais eu. Mais amor. Mais livre, mais arte, mais estudioso, mais dedicado, mais feliz!!! Eu te amo, meu amor. Obrigado sempre por tudo, te ver com olhinho brilhando enquanto eu tô no palco me dá uma energia inexplicável", o ator se derreteu completamente.

Por fim, André revelou que os dois estão trabalhando em um projeto juntos: “E o mais lindo da nossa profissão é que em breve eu estarei sentado te assistindo com meu olho brilhando e, em breve, nós dois estaremos juntos no palco também! Isso é a arte, isso é o amor. Isso é a gente pra vida toda e para além dessa! Te amo!", ele finalizou.

Larissa Manoela e André Luiz Frambach trocam declarações apaixonadas - Reprodução/Instagram

Para quem não se lembra, Larissa está enfrentando uma crise na relação com seus pais desde que decidiu participar da administração de sua carreira. Recentemente, a atriz revelou que não tinha acesso aos seus bens e decidiu abrir mão de seu patrilmônio milionário para os pais. Em meio às polêmicas, ela conta com o apoio do noivo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Sogro de Larissa Manoela manda suposta indireta:

A família de André Luiz Frambach também se envolveu na polêmica com os pais da atriz. Na última quinta-feira, 31, Paulo Henrique Frambach, sogro de Larissa Manoela, mandou suposta indireta para Silvana Taques, mãe da artista, que está sendo investigada pela polícia por intolerância religiosa contra a família do ator.