Larissa Manoela rouba roupa de André Luiz Frambach e brinca: ‘Qual a chance’

Atriz Larissa Manoela pega moletom de noivo e usa redes sociais para brincar com a situação

Nesta sexta-feira, 9, a atriz e apresentadora Larissa Manoela decidiu usar suas redes sociais para mostrar que roubou uma roupa de seu noivo, o também ator André Luiz Frambach. Hoje em dia, os dois participam das gravações de um filme juntos.

“Qual a chance de eu não roubar para usar, André?”, brincou a atriz, ao compartilhar uma selfie que fez em frente ao espelho de um elevador de onde mora, mostrando que teria pego para si a roupa de seu amado.

Fã declarada do mundo Disney, Larissa Manoela tem um bom motivo para pegar o moletom de seu noivo. Em um tom de branco, a peça conta com um Mickey estampado em sua frente. A atriz ainda completou o look com uma calça azul e uma bolsa da mesma cor.

📲 | Larissa Manoela via Instagram Stories. pic.twitter.com/vLNgCs0UO6 — Larissa Manoela Updates 🦋 (@LarissaUpdates) June 9, 2023

Após briga com a mãe, Larissa Manoela ganha recado da sogra: "Amorosa em tudo que faz"

Após enfrentar uma série de divergências familiares, a atriz Larissa Manoela deixou um comentário fofo para a sogra nas redes sociais nesta sexta-feira, 2. É que a mãe de André Luiz Frambach está fazendo aniversário. Quem começou a homenagem foi o ator, que publicou fotos ao lado de Giselle Pfaltzgraff. Ele então exaltou a relação muito próxima que os dois construíram ao longo da vida. Ele ainda contou o que mais aprendeu com a mamãe.

"Aprendi com você que precisamos sempre focar no que realmente queremos, isso jamais quer dizer que devamos parar de viver a vida, pelo contrário devemos viver intensamente cada segundo e fazer valer todo o momento porque não existe nada mais precioso que a vida, e o que seria da vida sem o amor né? Só ele é capaz de fazer a gente entender os ciclos, os momentos, as vontades, as escolhas, os sonhos", disse ele.

O rapaz ainda fez uma reflexão. "O amor verdadeiro e saudável motiva a gente, faz a gente compreender o outro e jamais deixar de lado, o amor faz a gente focar no nosso eu interior e fazer escolhas que façam o nosso eu evoluir! Você fez isso na sua vida escolhendo papai, e escolhendo junto com ele criar a família que criaram!! Obrigado por ser a mãe que é, parabéns pelo seu dia, parabéns pela mulher, pela amiga, pela filha, pela irmã, parabéns por tudo que é, foi e sempre será!!! TE AMO MUITO! Obrigado por ser você, obrigado por ser minha mãe", encerrou.

Nos comentários, Larissa Manoela fez questão de deixar uma mensagem carinhosa para a sogra na qual deixou clara sua admiração. "Viva sogra, um ano muito especial pra você! Alegrias mil, muito amor", disse ela. A sogra da atriz fez questão de retribuir o carinho. "Obrigada por todo o seu carinho e por ser essa pessoa tão amorosa e dedicada em tudo que você faz. Te amo muito", afirmou ela emocionando os fãs da estrela.