Larissa Manoela revela momento inusitado do namoro com André Luiz Frambach

Larissa Manoela faz arte no rosto do namorado, André Luiz Frambach, em momento de intimidade

CARAS Digital Publicado em 31/08/2022, às 21h18

Nesta quarta-feira, 31, a atriz Larissa Manoela (21) fez registros inusitados em suas redes sociais, ao mostrar um pouco da sua rotina com seu namorado, André Luiz Frambach.

Nos stories do seu Instagram, Larissa escreveu no rosto de seu namorado com delineador, para “demonstrar meu amor”, como disse a atriz.

Ela escreveu: “Ontem eu precisei fazer uns testes de make e o André topou ser meu modelo teste. Ele ficou paradinho e não se incomodou com o tira e põe de sombras, blushs, iluminadores, contornos e delineadores. E quando falei que tinha acabado ele ficou triste e pediu para eu testar mais. Então eu tive a ideia de demonstrar meu amor escrevendo no rosto dele com delineador.”

Após a sessão de maquiagem, André aparece com o rosto todo pintado pela namorada, que estava com várias coisas coisas escritas, como "te amo" e "A"+"L", com alguns corações.

Veja os stories da atriz da Globo, Larissa Manoela, pintando o rosto de seu namorado:

Larissa Manoela posta story com namorado - Créditos: Reprodução / Instagram

