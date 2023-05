Larissa Manoela resgata foto de quando era criança e fãs comentam: ''Enriqueceu a família''

Após anunicar que está cuidando de sua própria carreira, atriz Larissa Manoela surge ainda criança em selfie com câmera analógica e diverte os seguidores

A atriz Larissa Manoela (22) usou as redes sociais na quinta-feira, 18, dia de TBT, para recordar um registro de quando era criança!

Em seu perfil no Instagram, a artista, que anunciou recentemente que assumiu o controle de sua carreira como empresária, que era administrada por sua mãe, compartilhou um clique em que aparece sorridente em festa com o tema Hannah Montana.

"E aí mano beleza? Tbt da minha festinha Hannah Montana, vida dupla e tals", brincou Larissa Manoela na legenda da postagem.

Nos comentários, os fãs se divertiram com o post e elogiaram a atriz. "Enriqueceu a família, META!", disse um fã. "Não aguento sua versão criança", destacou outra. "Um neném", se derreteu uma terceira. "Suas fotos criança é um meme a parte", se divertiu mais uma.

Confira a foto de Larissa Manoela:

Após polêmica com a família, Larissa Manoela posa com look rosa

Na quinta-feira, 18, Larissa Manoela ainda deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos mostrando seu look do dia. A atriz surgiu esbanjando beleza com um look confortável e colorido. A artista surgiu em algumas fotos com uma blusa estilo cropped branca que caiu muito bem com uma calça rosa em tom pastel.

Em outras fotos, Larissa esbanjava elegância com um blazer rosa que combinava com a calça. O carrossel contendo oito fotos vem enquanto Larissa como está interpretando a personagem Penelope em seu novo filme “Traição entre amigas”. A estrela explicou na legenda da postagem: “Gente, eu amei essas fotos, tirei várias e agora vou postar todas. Perdoem o conteúdo repetido, mas a Penélope tá consumindo minha vida e eu ainda não posso compartilhá-la com vocês”.