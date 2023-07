Larissa Manoela recebe surpresa de fãs em meio à polêmica com os pais

Fãs de Larissa Manoela surpreendem a atriz com vídeo na Times Square, em Nova York, após semana turbulenta de conflitos familiares

No último sábado, 29, Larissa Manoela apareceu nas redes sociais ao receber uma surpresa de seus fãs, que colocaram um vídeo dela na Times Square, uma das principais avenidas de Nova York, após a atriz passar por uma semana turbulenta em meio às polêmicas.

Recentemente, começaram a circular notícias de que Larissa teria iniciado uma auditoria para investigar o destino de sua fortuna, por conta de uma suposta venda de uma de suas mansões em Orlando, nos EUA, sem o consentimento da atriz.

No post em seu Instagram, Larissa Manoela agradeceu aos larináticos. "Passei o dia todo trabalhando, da maneira que mais amo! Terminei o job e me deparei com essa surpresa linda. Meus LARINÁTICOS sempre me surpreendem e agora eles ultrapassaram até o limite do nosso país", iniciou ela. "Não medem esforços pra colocar um sorriso no meu rosto e aquecer o meu coração! Eu agradeço todos os dias por ter 'serumaninhos' tão especiais na minha vida. Podem ter certeza que o sorriso segue aqui resistente e ainda mais preenchido com toda essa forma de amor! AMO VOCÊS. APARECI NA TIMES SQUAREEEEEEE", declarou a atriz.

Nos comentários, o noivo de Larissa, André Luiz Frambach, se derreteu pela amada: "Você é merecedora de todo esse amor e carinho meu amor! Te amooooo muitoooooo pra vida toda. Fico mais feliz ainda de saber que tem pessoas como elas que te amam e se dedicam dessa forma pra você. Te amo te amo te amo. AMO VOCÊS TODOS TBM POR AMAR ESSA MULHER INCRÍVEL".

No início deste ano, Larissa Manoela resolver assumir o controle de sua carreira e patrimônio, que antes era gerenciado pelos pais. A mãe da atriz, Silvana, causou polêmica ao deixar de seguir a filha e o genro nas redes sociais depois que assumiram noivado, em dezembro do ano passado.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Larissa Manoela recebia mesada dos pais após maioridade

Com as recentes polêmicas, internautas resgataram um vídeo em que Larissa Manoela faz algumas revelações curiosas sobre sua relação financeira com Silvana Taques e Gilberto Elias.

No registro em questão, Larissa participa do programa Lady Night, comandado por Tatá Werneck na Globo. A artista, que tinha 19 anos na época e estava prestes a anunciar seu contrato com a emissora, contou que recebia uma mesada dos pais: "O que as pessoas não sabem é assim, gente, todo meu dinheiro quem cuida é meu pai e minha mãe e eu tenho uma mesada”, ela contou.

“A gente chama de salário mínimo", Tatá brincou com a artista. Larissa, então, explicou que não podia esbanjar, e precisava economizar para poder comprar coisas mais caras: “Quando eu quero gastar um pouquinho mais, eu guardo tipo uns 3 meses que aí eu acumulo a minha mesada e aí gasto tudo de uma vez”, a artista revelou.