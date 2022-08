Larissa Manoela rebola muito em vídeo na aula de dança e namorado dispara: ''Temperatura subiu''

A atriz Larissa Manoela compartilhou um vídeo da aula de dança e arrancou elogios dos fãs e do namorado, André Luiz Frambach

Larissa Manoela (21) compartilhou nas redes sociais um vídeo da sua aula de dança e impressionou os seguidores e até o namorado, André Luiz Frambach (25), com o rebolado.

A atriz se juntou a Juliana Paiva e Marcela Monteiro na aula de Justin Neto e dançaram a nova parceria de Lexa e Pabllo Vittar, Cavalgada.

Com top de manga longa e calça legging, a artista soltou o corpo na coreografia. "Descabelada.com.br mas entregando “Cavalgada” da @lexa e @pabllovittar com o muso @justneto! Brigada pela companhia maravilhosa meninas, amei dançar com vcs @juulianapaiva @marcela_mont", escreveu ela na legenda.

Rapidamente, o ator e namorado de Lari lotou os comentários. "MERMAAAAAAO, A TEMPERATURA SUBIU HEIN", "Mamãe tá perguntando aqui porque essa música não para de tocar a 2 min já", "Será que eu explico?", disparou ele.

E claro que os admiradores não ficaram de fora. "Arrasaram muito", "Dança muito", "Essa mulher faz tudo", "Entregaram exatamente tudo", dispararam eles.

LARISSA MANOELA E ANDRÉ LUZI FRAMBACH REÚNEM FAMÍLIAS EM FOTO

O final de semana de Larissa Manoela (21) e André Luiz Frambach (25) foi recheado de amor! O casal curtiu a companhia da família e encantaram os seguidores. Para deixar o momento registrado, o ator fez um famoso retrato de família e compartilhou nas redes sociais. Na imagem, eles aparecem ao lado dos pais e dos irmãos do ator.

