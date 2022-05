Larissa Manoela posta fotos com Isis Valverde e Vanesse Giácomo: ''Baita encontro''

A atriz Larissa Manoela publicou uma sequência de fotos com Isis Valverde, Vanessa Giácomo e Debora Ozório

CARAS Digital Publicado em 23/05/2022, às 17h03

Larissa Manoela (21) surpreendeu os seus seguidores ao compartilhar fotos ao lado de ninguém menos que Isis Valverde (35), Vanessa Giácomo (39) e Debora Ozório (25).

No perfil do Instagram, a protagonista de Além da Ilusão abriu um álbum com os cliques desse encontro super especial entre as artistas.

Nas imagens, o quarteto esbanja beleza, luxo e simpatia com looks rústicos.

"Baita encontro, boas risadas e algumas fotos clicadas", escreveu a atriz na legenda da publicação.

Os cliques chamaram a atenção dos internautas. "Amando as fotos desse encontro", "É muito talento em poucas fotos", "As mais lindas da Globo", "Eta que turma da pesada", dispararam.

CONFIRA O ENCONTRO DAS ATRIZES