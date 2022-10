Larissa Manoela posa com blazer de couro decotadíssimo e arranca suspiros

Atriz Larissa Manoela deixou fãs babando com look completamente decotado

CARAS Digital Publicado em 28/10/2022, às 21h53

A atriz Larissa Manoela animou os fãs nesta sexta-feira, 28. Com decote generoso e blazer oversized, a musa fez produção fotográfica caprichada.

O cabelo preso num coque e a peça de couro marrom com adição de cinto dourado deram ao look uma cara sexy e atual. Na legenda, ela escreveu: "Monochrome girl", se referindo ao conjunto monocromático.

O namorado da gata não pôde se conter. "Pelo amor de Deus. Meu celular pegou fogo de tão quente que tá isso", escreveu André Luiz Frambach.

Recentemente, a estrela falou sobre a volta com o amado e como foi o pedido de namoro. "Sem a perguntinha não tem relacionamento... ele me pediu em namoro em Angra dos Reis, no nascer do sol. Eu falei 'Nunca assisti ao nascer do sol. Agora que estamos indo para Angra, o que você acha da gente assistir?'.

Romântico, ele ainda escreveu 10 cartas sobre a história deles, deu um anel e presente para ela junto ao pedido. O casal está namorando há dois meses agora.

Confira o look de Larissa Manoela: