Larissa Manoela pede para não dar depoimento na delegacia, diz colunista

Colunista Lucas Pasin revela que noivo de Larissa Manoela deve dar depoimento em delegacia no Rio de Janeiro

A atriz Larissa Manoela teria feito um pedido para não se envolver em uma investigação que foi aberta contra sua mãe, Silvana Taques. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, a atriz teria sido liberada de dar seu depoimento no caso após um pedido para não depor contra a mãe. Porém, a assessoria de imprensa dela não comentou sobre o assunto.

O caso foi aberto após a mãe da atriz ser alvo de uma notícia-crime por causa de uma mensagem de suposta intolerância religiosa. A denúncia foi feita pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Estado do Rio de Janeiro e é investigado pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) no Rio de Janeiro.

Além disso, o colunista Lucas Pasin informou que o ator André Luiz Frambach, noivo de Larissa Manoela, deve prestar depoimento nesta quarta-feira, 20.

Noivo de Larissa Manoela faz homenagem para ela

Há poucos dias, Larissa Manoela e André Luiz Frambach completaram mais um mês juntos e ele fez questão de homenagear a amada. Na legenda do post, ele citou a fase de atritos familiares que ela acaba de enfrentar - já que ela rompeu com os pais após divergências na gestão de sua fortuna - e também falou sobre os planos futuros com ela.

"Nevoeiros apareceram sempre em nossas vidas, mas o mais importante de tudo e sabermos juntos como que iremos passar por eles. É você a luz, é você a força, a alegria, o amor, a paixão, o presente e o futuro dessa e de outras vidas! Nosso dia 17 e como em quase todos estamos juntos de corpo e alma, terão alguns que só estaremos juntos em alma, mas como é bom poder dividir a vida com quem se dedica ao amor, se dedicar a amar e a ser amada! Eu te amarei todos os dias, te amarei cada vez mais! Eu te amo meu sorvetinho, iremos crescer juntos, errar juntos, acertas juntos, e termos um no outro a força de enxergar nossa evolução e crescimento! TE AMO!! Esse filme, essa música, nós!", afirmou ele.

Ao ver a declaração, Larissa Manoela fez questão de responder. "Enfim a luz brilhou… do seu lado! Todos os dias. Te amoooo! Todos os dias 17", escreveu.