Larissa Manoela ganha apoio do namorado após diagnóstico de doença

André Luiz Frambach faz post de apoio para a namorada, a atriz Larissa Manoela, após diagnóstico de endometriose e ovário policístico

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 07h07

A atriz Larissa Manoela (21) ganhou apoio do namorado, André Luiz Frambach (25), nas redes sociais após descobrir problemas de saúde.

Na terça-feira, 20, a artista desabafou com os fãs sobre os resultados de um exame de ultrassom que fez nesta semana. Após a notícia de que tem endometriose, ela contou que foi diagnosticada com ovário policístico.

Em seu perfil no Twitter, o famoso, que faz parte do elenco da novela Cara e Coragem, fez questão de deixar uma mensagem carinhosa para a amada após revelar a doença e ressaltou a força da namorada, se declarando para ela.

"Papai do céu só dá um fardo pra quem é forte o suficiente pra carregá-lo. Você além de incrível, forte, tem uma família linda, um parceiro que tá sempre do seu lado, e uma grande família que temos juntos! Vamos todos juntos que tudo fica mais fácil. Te amo e te admiro MUITO", escreveu André Luiz no Twitter ao repostar post de Larissa.

Na publicação, a atriz disse: "Ontem, através de um ultrassom detalhado, eu descobri que, além de endometriose, eu tenho também ovário policístico. Não é fácil ser mulher. O diagnóstico positivo assusta e confesso dar uma desestabilizada. Mas estou certa de que vou encontrar o melhor tratamento para ambas as doenças!"

Vale lembrar que Larissa e André viveram um affair de três meses em 2021 e os boatos de que eles teriam retomado o romance começaram a circular em junho, após supostamente terem sido vistos aos beijos em uma festa. Em julho, eles assumiram o namoro.

Confira a mensagem de André Luiz Frambach para Larissa Manoela:

Papai do céu só da um fardo pra quem é forte o suficiente pra carregá-lo. Você além de incrível, forte, tem uma família linda, um parceiro que tá sempre do seu lado, e uma grande família que temos juntos! Vamos todos juntos que tudo fica mais fácil. Te amo e te admiro MUITO https://t.co/N0sywajLgB — André Luiz Frambach (@AndreLFrambach) September 20, 2022

Larissa Manoela e André Luiz celebram dois meses de namoro

André Luiz Frambach e Larissa Manoela trocaram declarações no último sábado, 17, para celebrar uma data muito especial e romântica, os dois meses de namoro. Sem deixar o romantismo de lado, o loiro compartilhou uma foto deles agarradinhos no mar e alguns cliques da cantora: "Nosso dia 17, aliás qual dia que não é o nosso, qual o dia que a gente não festeja nosso amor, nossa união, nosso companheirismo, qual dia que a gente não se conquista, qual dia que a gente não se seduz e não se declara?", disse ele.

"2 meses e uma coleção de fotos no elevador! Sou fã da nossa relação e de todo nosso amor! De todos os momentos que vivemos o meu favorito é aquele que eu me encontro em você. Subindo a descendo todos os andares, caminhando por todos os lugares…pra vida toda. Eu & Você", escreveu ela.

