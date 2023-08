Larissa Manoela foi emancipada ainda menor de idade; relembre decisão

Em meio à polêmica com os pais, Larissa Manoela anunciou que seria sua própria empresária

O nome de Larissa Manoela (22) se tornou um dos assuntos mais comentados desta quarta-feira, 2, após seus pais escreverem uma carta se pronunciando sobre as polêmicas recentes. Silvana Taques e Gilberto Elias falaram sobre o rompimento com a filha, que é emancipada desde os 16 anos.

Embora Larissa Manoela tenha se tornado sua própria empresária apenas este ano, como anunciou em maio, ela é emancipada dos pais desde 2016. A novidade foi contada em 2017 ao jornal Extra, em entrevista concedida pela própria atriz.

Na época, ela afirmou que a decisão teria sido tomada em conjunto com seus pais. Os motivos teriam sido ligados ao trabalho, para tornar as questões burocráticas mais simples. Com a emancipação, Larissa Manoela poderia ter sua própria empresa, assinar contratos, comprar e vender propriedades.

Além disso, na época a atriz ainda poderia consumir bebidas alcóolicas e entrar em lugares proibidos para menores de 18 anos. Mesmo com a emancipação, ela não poderia ser presa, por ainda ser considerada adolescente perante a Constituição, e também era impedida de dirigir.

"Facilita bastante com a assinatura de contrato e essas coisas burocráticas mesmo. É algo mais fácil. Logo mais eu estou fazendo 18 anos e ai não vai precisar mais disso", afirmou Larissa Manoela, na época.

Em maio deste ano, ela contou que, após 18 anos trabalhando sob tutela dos pais, tinha decidido assumir o comando de sua carreira. A relação da artista com os pais sempre criou rumores entre os fãs e admiradores da artista.

Em 2019, ela chegou a contar durante uma entrevista ao programa Lady Night, comandado pela humorista Tatá Werneck, que não tinha acesso total à sua fortuna e que recebia mesada dos pais, mesmo sendo maior de idade.

