Larissa Manoela faz revelação sobrenatural durante programa: ‘Algo que eu vejo’

Atriz Larissa Manoela conta um pouco sobre espiritualidade durante o ‘Altas Horas’ e relata experiência sobrenatural

CARAS Digital Publicado em 30/10/2022, às 08h25

Neste sábado, 29, o Altas Horas, programa apresentado por Serginho Groisman (72) recebeu, entre outros convidados, a atriz Larissa Manoela (21), que aproveitou sua participação para falar um pouco sobre espiritualidade e contou uma experiência sobrenatural que viveu.

Quando o jornalista comandante da atração perguntou para a atriz se ela já havia visto “alguma coisa”, falando sobre espíritos, ela revelou: “Eu já tive esse tipo de experiência sim”, chocando a todos.

"Eu sinto muito quando é positivo e quando é negativo", disse. "Eu tenho a presença do meu anjo da guarda, tenho muito claro isso para mim, e é algo que eu vejo e eu não tenho medo, porque eu sei que é o meu anjo da guarda que está me protegendo”, revelou a namorada de André Luiz Frambach (25).

Além disso, ela decidiu relatar uma experiência sobrenatural que teve. "Inclusive, um dia eu estava chegando para um dia de gravação na Globo e olhei no meu retrovisor e achei que era um carro atrás de mim, ultrapassando a faixa. Olhei de novo e não tinha nada, e era branco. Achei que fosse um carro branco atravessando. Eu olhei e não me assustei. Senti que era meu anjo da guarda me guiando até o trabalho”, revelou.

Larissa também disse para Serginho que é normal sentir energias diferentes, contando que sempre reza para estar protegida. "Mas já senti também coisas que não são muito bacanas e na maioria das vezes eu fico com medo. Eu sou assim, a minha espiritualidade é muito forte. Então, eu já logo rezo e peço a Deus que aquilo não me faça mal e não venha para perto de mim. Que só as coisas boas estejam na minha família e na minha áurea", completou.

