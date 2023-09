Larissa Manoela faz resumo de seu último mês e desabafa: ''A vida segue''

Após mês conturbado, Larissa Manoela faz resumo do que passou e desabafa com série de cliques

A atriz Larissa Manoela fez um resumo de seu mês de agosto em uma série de fotos publicadas em sua rede social nesta sexta-feira, 01. Após ter vivido semanas tensas, com a polêmica envolvendo seus pais, a jovem fez um desabafo sobre a vida.

Na praia, com amigos, trabalhando ou aproveitando o tempo com o noivo, o ator André Luiz Frambach, a artista apareceu plena, apesar dos acontecimentos como sua entrevista dada ao Fantástico e do pronunciamento da mãe, Silvana Taques, ao Fofocalizando, do SBT.

"A vida é muito mais do que todos esses registros. A vida segue. A vida continua. A vida é boa. Mas a vida passa! Que saibamos aproveitar cada um dos momentos aqui e agora. Isso é um pedacinho mínimo dos meus dias que passaram. Que esse novo mês venha cheio de boas novas! Obrigada sempre por todo carinho", refletiu ela na legenda.

É bom lembrar que durante a entrevista ao Fantástico, a jovem mostrou prints pedindo permissão para comprar um sapato além do milho na praia. Mais de R$ 5 milhões foram movimentados para a conta dos pais sem prestação nenhuma. Sem convênio, Larissa Manoela pediu empréstimo no banco para comprar sua casa atual.

Também durante a segunda parte da conversa com o Fantástico, a advogada dela ainda explicou melhor sobre a quantia de R$ 18 milhões que ela abriu mão após o rompimento com os pais.

Larissa Manoela expõe print de mensagem para a mãe no Natal

Em um trecho de uma mensagem, enviada por um aplicativo, Larissa Manoela disse: “Oi mãe! Eu sei que você não vai responder minha mensagem, mas quero que você receba. Quero te desejar um feliz natal. Não porque eu acredito que será feliz, porque feliz mesmo seria se estivéssemos todos juntos como sonhei. Mas tento entender a sua escolha, a do pai. E eu também fiz a minha. […] Não tem um dia sequer que eu não pense em você, em como você está, o que está sentindo”.

Na sequência, ela ainda disse: “Te amo muito mãe, infinitamente! Deus te abençoe. Saudade! Sinto falta da minha melhor amiga. Estou aqui pra quando você quiser”. Então, a mãe dela respondeu: “Vai à m***, vai? Esqueça que eu sou sua mãe! Nem li sua mensagem e já apaguei. Você fez suas escolhas e eu também”.