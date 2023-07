Larissa Manoela faz desabafo enigmático em meio à polêmica familiar: 'Seguir é sobreviver'

Atriz Larissa Manoela abre o coração e compartilha mensagem misteriosa nas redes sociais após supostos conflitos familiares

A atriz Larissa Manoela teve um mês bastante conturbado após os novos rumores envolvendo sua família. Nesta segunda-feira, 31, a artista decidiu abrir seu coração em relação a esse capítulo em sua vida e compartilhou uma mensagem reflexiva e misteriosa sobre seguir em frente em suas redes sociais.

Pelo stories do Instagram, Larissa refletiu sobre os momentos difíceis: "Mais um mês chegando ao fim, mais um ciclo se fechando. O tempo vai arrastando tudo, a vida não pode parar. Sei que muitas vezes são escassas as palavras de afetos e as doses de carinho, mas a vida não pode parar. Seguir é sobreviver”, ela compartilhou a mensagem.

"Seguir é encontrar novas razões, é confiar nas orações, é saber que Deus tem visto o ouvido tudo e algo novo em nós irá nascer”, a noiva do ator André Luiz Frambach demonstrou sua fé na publicação. A frase enigmática levantou questionamentos sobre o significado e revelou um momento de vulnerabilidade da atriz, que costuma ser discreta em relação a sua vida pessoal.

Larissa Manoela faz desabafo enigmático em meio à polêmica familiar - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que na semana passada, começaram a circular notícias de que Larissa teria iniciado uma auditoria para investigar o destino de sua fortuna. Segundo as especulações, a mãe da atriz, Silvana Taques, teria vendido uma das mansões de Larissa em Orlando, nos Estados Unidos, sem seu consentimento.

Larissa Manoela recebe surpresa de fãs em meio à polêmica com os pais:

No último final de semana, a atriz Larissa Manoela apareceu nas redes sociais para receber uma surpresa muito especial de seus fãs! Os admiradores da artista colocaram um vídeo dela na Times Square, uma das principais avenidas de Nova York, após a morena passar por uma semana turbulenta em meio às polêmicas envolvendo seus pais.