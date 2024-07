Larissa Manoela fala sobre vontade de ter filhos com André Luiz Frambach

'Outras prioridades', revelou Larissa Manoela, que está casada desde dezembro; a atriz falou também sobre importância da terapia na vida dela

Nesta segunda-feira, 08, Larissa Manoela falou sobre o desejo de ser mãe ao responder a pergunta de um fã, através do Stories de sua conta oficial no Instagram. A atriz revelou que está cansada de receber perguntas sobre o assunto e resolveu esclarecer dúvidas de seus fãs.

Casada há sete meses com o ator André Luiz Frambach, com quem começou a namorar em julho de 2022, a atriz satisfez à dúvida, que, segundo ela, é recorrente. "Resolvi responder, porque enquanto não o fizer vão entrar mais e mais perguntas falando sobre isso", disse ela.

"Pretendo, sim, ter filhos, mas não agora. Temos outras prioridades. A verdade é que queremos que venha com muita saúde. Um casal, sim, é nosso desejo, mas vindo com saúde, pode vir o que for, vamos amar muito e será um sonho realizado, mas no momento certo", revelou a atriz, pontuando que, quando engravidar, o marido e ela contarão a novidade.

Larissa também enalteceu a importância da terapia na vida dela e aconselhou, quem puder, a fazer o tratamento também. "Todo mundo precisa e não é vergonha alguma falar isso. Se eu puder dar essa dica para sua vida, não só para um momento conturbado, mas para você se descobrir. É sobre autoconhecimento, é um combo de coisas muito interessantes e sou muito grata ao meu terapeuta".

Larissa Manoela posa aos beijos com o marido

Larissa Manoela e André Luiz Frambach curtiram muito uns dias de descanso no Dallas, Texas, Estados Unidos, e compartilharam diversas fotos nas redes sociais. Nesta terça-feira, 2, a atriz publicou em sua conta no Instagram um carrossel de fotos em que o casal aparece curtindo a cidade.

Em uma das imagens, Larissa e André aparecem aos beijos, esbajando amor. Em outra foto, eles surgem sorridentes enquanto comem donuts, famoso doce local. Na legenda, Larissa colocou diversos emojis, como de donut, casal, flor, cavalo, entre outros.