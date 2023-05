Larissa Manoela fala sobre ter filhos: “Sonho”

Larissa Manoela falou dos planos de ser mãe em suas redes sociais ao responder seus seguidores

Larissa Manoela abriu uma caixinha de perguntas no instagram e respondeu várias curiosidades dos seus seguidores. A artista aproveitou o dia de folga para falar com os fãs e revelar mais detalhes de sua vida pessoal.

Questionada pelos seus seguidores se pretende ter filhos, a atriz respondeu: "Pretendo, é um dos meus maiores sonhos, mas não por agora, obviamente. Tenho outras prioridades. Mas...é meu sonho".

A atriz e cantora está noiva do também ator André Luiz Frambach, mas por enquanto, está focada nos planos profissionais.

Com uma rotina corrida entre gravações e eventos, ela também falou como lida com isso e encaixa tudo em seu dia-a-dia. "Bem difícil algo me tirar do sério. Sou muito tranquila...Com a rotina agitada, já estou acostumada (...) Mas, quando eu fico estressada...eu fico estressada, não me queiram ver", brinca.

Recentemente, a artista de 22 anos passou a gerenciar sua própria carreira e falou sobre o momento nas redes sociais. A atriz, que antes era empresariada por sua mãe, Silvana Taques, contou que agora vai assumir o controle das "demandas comerciais" da sua carreia.

"Essa parte da gestão da carreira sempre me interessou. Eu gosto de me envolver em todos os projetos que estou, então, fez muito sentido e foi um processo natural estar a frente das decisões artísticas e comerciais".

Confira o anúncio feito pela estrela:

"22 anos de idade. 18 anos de carreira. O ano de 2023 marca uma mudança significativa na minha vida. A dedicação ao cinema foi uma decisão minha, que desde o ano passado, mais especificamente no início de dezembro, venho assumindo as demandas comerciais de minha carreira e agora passo a ser minha própria empresária. Esse momento veio com a criação da empresa Mimalissa, que vai gerir todos os meus contratos e tem a mim a frente de tudo", contou a artista em seu instagram.