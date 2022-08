Atualidades / Romance

Larissa Manoela fala do namorado: 'Ele me faz suspirar'

Larissa Manoela impressiona ao falar do namoro com o ator André Luiz Frambach: 'É um frescor estar com ele'

CARAS Digital Publicado em 20/08/2022, às 20h04

Larissa Manoela e André Luiz Frambach - Foto: Reprodução / Instagram