Atriz Larissa Manoela desfila sua beleza e distribui sorrisos em aeroporto após sofrer perda na família

A atriz Larissa Manoela deu um show de beleza e simpatia ao embarcar no aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 05. A noiva do ator André Luiz Frambach elegeu um aerolook belíssimo e distribuiu sorrisos se recuperando de um momento delicado na família, a perda de um de seus cachorrinhos.

Larissa desfilou pelo aeroporto com óculos escuros e um boné para tentar manter a discrição, além de uma calça confortável, um cropped justinho e uma jaqueta colorida. Mas a morena não passou despercebida e assim que notou a presença dos fotógrafos, colocou um sorrisão no rosto, acenou e demonstrou simpatia.

Larissa Manoela esbanja beleza e simpatia ao ser flagrada em aeroporto - Foto: Adão/AgNews

No último fim de semana, a atriz, que é muito apegada ao animais, se emocionou ao anunciar o falecimento de sua cachorrinha: “Impossível descrever a dor que sinto nesse momento. Minha raposinha, minha princesa, minha ‘bencinha’, minha Meghan! Você se foi e eu fiquei em pedacinhos. Eu queria poder ter vivido mais um milhão de momentos ao seu lado”, ela escreveu.

Desde então, Larissa se afastou das redes sociais para viver o luto e fez poucas publicações para agradecer o apoio dos fãs e de seus outros pets, que considera sua família: “Três dias que mais parecem uma eternidade, te amo, tô contigo para tudo meu anjinho”, a morena lamentou a partida da cachorrinha em um dos posts mais recentes.

Larissa Manoela exibe suas curvas na praia:

A atriz Larissa Manoela aproveitou a tarde ensolarada no Rio de Janeiro na semana passada para renovar o bronzeado em uma praia deserta. A musa apareceu apenas de biquíni nas redes sociais ao registrar a sua beleza impecável, após retornar de uma viagem de trabalho nos Estados Unidos.