Larissa Manoela e André Luiz Frambach surgem poderosos em fotos em preto e branco

O ator André Luiz Frambach compartilhou algumas fotos posando poderosamente com a amada Larissa Manoela

Publicado em 20/10/2022

Nesta quinta-feira, 20, André Luiz Frambach (25) deixou os fãs babando ao publicar em seu Instagram um par de fotos poderosas ao lado da namorada Larissa Manoela (21).

Nos cliques tirados em uma garagem, o ator de “Cara e Coragem” apareceu com um look all-black composto por camiseta e calça. Já a estrela de “Além da Ilusão” esbanjou beleza em um vestido preto.

Na legenda da postagem, o artista fez referência a um famoso filme estrelado por Angelina Jolie e Brad Pitt: “Sr. & Sra. Smith? Vê lá hein ... nova série quem sabe”.

Larissa marcou presença nos comentários das duas fotos publicadas e se declarou ao namorado: “TE AMOOO”.

Os fãs do casal foram à loucura com as imagens e fizeram chover elogios nos comentários do post. “Vocês pegam fogo, né?”, comentou uma seguidora. E outra fã escreveu: “Casal de milhões”.

TBT!

Ainda nesta quinta-feira, Larissa Manoela publicou em seu Instagram um TBT consciente por uma causa muito especial!

A atriz apareceu fazendo topless, segurando os seios com a mão, como uma forma de conscientização no combate ao câncer de mama no Outubro Rosa.