Larissa Manoela e André Luiz Frambach reúnem as famílias em foto: ''Quero mais o que?''

O casal Larissa Manoela e André Luiz Frambach aproveitou o final de semana na companhia das famílias

CARAS Digital Publicado em 29/08/2022, às 12h33

O final de semana de Larissa Manoela (21) e André Luiz Frambach (25) foi recheado de amor! O casal curtiu a companhia da família e encantaram os seguidores.

Para deixar o momento registrado, o ator fez um famoso retrato de família e compartilhou nas redes sociais. Na imagem, eles aparecem ao lado dos pais e do irmão do ator.

"Elias Frambach. Quero mais o que?", escreveu ele na legenda da publicação. E claro que Lari fez questão de comentar. "Família completa, coração cheio", disse ela.

Os admiradores também deixaram os seus elogios. "Essa foto transmitiu algo tão bom", "A minha internet não tem capacidade para aguentar tanta beleza", "Que foto maravilhosa", "Sério mesmo, que foto mais maravilhosa", disseram eles nos comentários.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por André Luiz Frambach (@andreluizframbach)

LARISSA MANOELA E ANDRÉ LUIZ FRAMBACH DANÇAM COLADINHOS

A atriz Larissa Manoela (21) usou suas redes sociais para compartilhar um vídeo dançando ao lado do amado, André Luiz Frambach (25). No vídeo, Larissa e André surgiram divertidos, esbanjando felicidade. Através de seu perfil no TikTok, Larissa Manoela compartilhou um vídeo dançando ao lado do namorado, os dois fizeram uma 'trend' da plataforma e divertiram a web.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!