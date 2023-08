Larissa Manoela e André Luiz Frambach lamentam perda na família: “Primeira filha”

Os noivos Larissa Manoela e André Luiz Frambach prestam homenagens emocionantes para se despedir de pet da família

Nesta quarta-feira, 9, o casal de atores André Luiz Frambach e Larissa Manoela usaram as redes sociais para comunicar uma dura perda na família. Os noivos fizeram homenagens especiais para despedir de um membro muito querido: sua primeira filha de quatro patas, uma cachorrinha chamada Loirinha.

Em seu feed do Instagram, André publicou várias fotos para lamentar a partida do bichinho: “Apesar do post de ontem ter sido sobre sorrir… ontem foi um dia difícil de sorrir, partiu desse plano aqui a minha primeira filha, minha eterna loirinha”, ele se declarou para a cachorrinha e contou que ela foi adotada durante sua adolescência.

O ator também revelou que precisou se distanciar da cachorrinha quando começou a trabalhar: “Brincávamos entre nós que eu tinha perdido a loira pra mamãe, mas a gente sabe que não existe isso, esses seres não substituem nunca um amor e por isso que falo que devíamos aprender muito com eles”, disse André.

“Eles somam e tem amor e carinho pra todo mundo sem esperar nada em troca, apenas amor e carinho (e que falta isso faz pros seres humanos, né?)”, completou o ator, que relatou que Loirinha foi adoecendo com o passar do tempo e nas últimas semanas, não estava se alimentando.

“Chegamos da viagem e eu fui pra casa dos meus pais, deitei com ela e conversei, pedi pra ela ir embora porque não era justo ficar aqui sofrendo (...) Foi um sensação doida, depois de falar abraçado e olhando pra ela, ela chegou a cabeça no meu colo, encostou em mim, trocamos energia, olhou pro meu olho me abraçou com a patinha e me lambeu”, ele relatou.

“No dia seguinte ela tinha “nos deixado”. Te amo loirinha, obrigado por tudo que fez por mim e pela minha família”, o noivo de Larissa Manoela se despediu da cachorrinha. A atriz também usou as redes sociais para prestar uma homenagem: “Meu amor, o quanto ela foi amada por vocês não tá escrito”, ela iniciou nos comentários da publicação.

Larissa também relembrou a perda recente de um pet: “Tenho certeza que agora ela tá feliz e saltitante ao lado da nossa Meguinha! Dois seres de luz que vão ficar marcados pra sempre nos nossos corações! Juntos somos fortes, te amo! Descanse em paz loirinha”, finalizou a atriz, que está enfrentando uma crise familiar em meio ás polêmicas com seus pais.

