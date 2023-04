Larissa Manoela é alvo de tentativa de extorsão com supostos prints de conversa

Atriz Larissa Manoela revela que sofreu tentativa de extorsão e aciona Justiça em delegacia especializada em crimes cibernéticos

A atriz Larissa Manoela (22) usou as redes sociais na segunda-feira, 03, para compartilhar com os seguidores que foi alvo de tentativa de extorsão.

Em publicação nos stories de seu Instagram e em sua conta no Twitter, a artista contou que foi procurada por um criminoso que tentou chantageá-la com supostos prints de conversas suas em aplicativo de mensagens.

A famosa informou que já acionou a Justiça numa delegacia especializada em crimes cibernéticos e registrou boletim de ocorrência.

"Pessoal, seguinte: algum criminoso me procurou hoje para me extorquir com supostos prints de conversas minhas. Já acionei o meu jurídico, que tomou todas as medidas legais e cabíveis. Extorsão é crime, além da violação de dados pessoais", começou escrevendo.

Em seguida, Larissa pediu a colaboração da imprensa: "Para a imprensa, se esse criminoso os procurar, peço para comunicar a minha equipe e reitero que estão lidando com alguém fora da lei".

A atriz explicou que procurou autoridades especializadas para tomar as medidas legais. "A Justiça já foi acionada, através de notícia-crime por meio de um BO feito na delegacia especializada em crimes cibernéticos para apurar quem são os autores deste crime. Caso vocês vejam mensagens que, supostamente, sejam minhas por aí, duvidem e me comuniquem, por favor. A lei existe para ser cumprida!", finalizou.

Confira os posts de Larissa Manoela sobre tentativa de extorsão:

Pessoal, seguinte: algum criminoso me procurou hoje para me extorquir com supostos prints de conversas minhas. Já acionei o meu jurídico, que tomou todas as medidas legais e cabíveis. Extorsão é crime, além da violação de dados pessoais. — Larissa Manoela (@larimanoela) April 3, 2023

Para a imprensa, se esse criminoso os procurar, peço para comunicar à minha equipe e reitero que estão lidando com alguém fora da lei. — Larissa Manoela (@larimanoela) April 3, 2023

A justiça já foi acionada, através de notícia crime por meio de um RO feito na delegacia especializada em crimes cibernéticos para apurar quem são os autores deste crime. Caso vocês vejam mensagens que supostamente sejam minhas por aí, duvidem e me comuniquem, por favor. — Larissa Manoela (@larimanoela) April 3, 2023

A lei existe para ser cumprida! — Larissa Manoela (@larimanoela) April 3, 2023

