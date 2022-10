Larissa Manoela diz que tomou iniciativa para namorar com André Luiz

Larissa Manoela se reencontrou com André Luiz após os dois passarem por romances longos

CARAS Digital Publicado em 27/10/2022, às 21h35

A atriz Larissa Manoela contou que foi ela quem deu o empurrãozinho para concretizar o romance com André Luiz Frambach. O pedido de namoro partiu dele, mas enquanto não veio, ela não abriu mão e lutou.

No podcast 'Pod Delas', Larissa contou que encontrava André Luiz nos estúdios da Globo, e mandava um "e aí sumido" quando o cumprimentava com discrição, pois estavam no trabalho. Ela dizia que se fosse para marcarem algo, era melhor marcar por Whatsapp.

Eles chegaram a ficar no passado, mas terminaram e namoraram outras pessoas. Ela então contou como foi a volta e como chegou ao compromisso mais sério."Quando a gente se reencontrou, como a gente já sabia que dava certo, eu falei 'vou aposentar a Larissa Solteira'. (...) Ele aposentou minha postura de bandida má. Depois que fiquei de novo e beijei aquela boca, falei 'É ele que mexe comigo! Filho da mãe'. A gente ficou de novo num pagode. Era tão bom, pagodão. As atrações eram Ferrugem, Thiaguinho, Diogo Nogueira... Ele curte um pagode, eu também", contou.

"Pensei 'Como vou assumir para ele que agora eu quero de novo? E se não for para ser?' Mas era", comentou.

A estrela falou sobre o primeiro passo para o casal ir adiante: "Primeiro eu tinha que assumir para mim que eu amo ele e tá tudo bem. Tinha um pouco de receio de não dar certo porque não sabia o que ele estava pensando, mas só tinha uma maneira de saber, tentando. Tentei e deu certo porque ele queria também, então foi muito especial".

Apesar de estarem compromissados um com o outro desde antes, a atriz afirmou que só considera o tempo de namoro após o pedido, em julho: "Sem a perguntinha não tem relacionamento... ele me pediu em namoro em Angra dos Reis, no nascer do sol. Eu falei 'Nunca assisti ao nascer do sol. Agora que estamos indo para Angra, o que você acha da gente assistir?'.

Ela ainda contou que ele escreveu 10 cartas sobre a história deles, deu um anel e presente para ela junto ao pedido. O casal está namorando há dois meses agora.

Para finalizar, Tatá brincou: "Quando vocês vão para a Disney?". Isso porque Manoela tem a fama de levar todos os namorados para os parques temáticos. No entanto, ela garantiu que o casal vai sim, em breve.