Larissa Manoela deixa comentário em foto de André Luiz Frambach sem camisa

Após rumores de affair, André Luiz Frambach aparece sem camisa na praia e Larissa Manoela faz comentário: 'A fotógrafa nem tem trabalho'

CARAS Digital Publicado em 07/07/2022, às 09h55

A atriz Larissa Manoela (21) surpreendeu os fãs e deu o que falar ao fazer um comentário em uma foto do ator André Luiz Frambach (25). Os dois já viveram um romance no passado e os fãs apontam que eles podem ter reatado – porém eles ainda não se pronunciaram sobre o assunto. Nesta semana, ela deixou um comentário em uma foto do rapaz sem camisa na praia.

Na imagem, ele apareceu sorridente e só de bermuda enquanto curtia o dia ensolarado. Na legenda, ele disse: "Acho que é uma das fotos mais bonitas que eu tenho de “dia a dia” e to falando por tudo que que meu olhar, meu sorriso e minha energia diziam nesse momento e tem dito ultimamente".

Enquanto isso, Larissa Manoela comentou: “É que com uma visão dessa, a fotógrafa nem tem trabalho”.

Além da atriz, outros amigos famosos também elogiaram o ator. Kaysar Dadour escreveu: “Olha... Como ele é gato!”. Marcelo Serrado brincou: “Cadê a Larissa Manoela? Para que isso gente?!”. E Fernando Sampaio disse: “Gato”.

Vale lembrar que Larissa Manoela não assume um relacionamento há algum tempo. A artista está no elenco da novela Além da Ilusão, trama das 6 da Globo, na qual interpreta a protagonista Isadora. Enquanto isso, André Luiz Frambach está no elenco da novela Cara e Coragem, da Globo, na qual interpreta Rico.

Larissa Manoela aposta em look justinho para festa

Larissa Manoela escolheu um look poderoso para festa de aniversário da amiga Bianca Palheiras. A gata apostou em um conjuntinho de top e saia azul, evidenciando suas curvas. "Sweet 22 da bibi. Happy bday @biancapalheirass. Luz, prosperidade, amor & sucesso! lov ya", disse ela.