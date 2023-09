Larissa Manoela dá show de beleza natural ao se refrescar na praia

Atriz Larissa Manoela atrai olhares ao posar na praia e curte clima de romance com o noivo, o ator André Luiz Frambach

Na tarde desta terça-feira, 26, a atriz Larissa Manoela aproveitou a onda intensa de calor para se refrescar em uma praia no Rio de Janeiro. Através das redes sociais, a beldade atraiu olhares ao exibir sua beleza natural em alguns cliques, além de posar em clima de romance com o noivo, o ator André Luiz Frambach.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz contou que foi à praia para curtir sua folga ao lado do amado e de alguns de seus cachorros: “O dia perfeito que eu precisava”, a atriz se derreteu. Na sequência, Larissa compartilhou uma selfie em que aparece agarradinha com André: “Meu cheiro”, disse a atriz, que ficou noiva no final do ano passado.

Além das fotos na companhia do amado, a atriz também deixou uma verdadeira demonstração de sua beleza natural ao posar sozinha em alguns registros à beira-mar. Vestindo um biquíni azul claro com recortes estratégicos, Larissa irradiou confiança e alegria ao se exibir em seus melhores ângulos entre os cliques.

Por fim, a estrela contou que encontrou algumas amigas para fechar seu dia na praia. Em uma coincidência divertida, ela acabou notando que as colegas também estavam usando trajes de banho na mesma tonalidade: "50 tons de azul", a artista brincou com a sincronia em sua amizade com Mharessa e Natalia.

Larissa Manoela curte passeio na praia com o noivo, André Luiz Frambach

Larissa Manoela curte folga na praia

Larissa Manoela curte folga na praia - Reprodução/Instagram

Larissa Manoela curte passeio na praia com amigas

Vale destacar que Larissa está enfrentando uma batalha judicial com seus pais, desde que decidiu participar ativamente da administração de sua carreira. Em recentes entrevistas, a atriz contou que decidiu reconstruir seu patrimônio após abrir mão de todos os seus bens para, Gilberto Elias e Silvana Taques, que inclusive, não aprovam o relacionamento da artista.

Noivo de Larissa Manoela é flagrado em delegacia no Rio de Janeiro:

O ator André Luiz Frambach foi fotografado ao chegar em uma delegacia no Rio de Janeiro, acompanhado do seu advogado para ir prestar depoimento na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância por causa de um caso que envolve a sogra dele, Silvana Taques, que é investigada por intolerância religiosa.

Larissa Manoela também deveria depor contra sua mãe, que enviou mensagens atacando a religião da família de André. Mas, segundo informações do jornalista Lucas Pasin, do UOL, a artista teria sido liberada e não precisou dar seu depoimento após um pedido. Porém, a assessoria de imprensa dela não comentou sobre o assunto.