Larissa Manoela curte noite no cinema com André Luiz Frambach

Apontados como um casal, Larissa Manoela e André Luiz Frambach curtem ida ao cinema com os amigos

CARAS Digital Publicado em 12/07/2022, às 12h54

A atriz Larissa Manoela (21) aproveitou um momento de folga das gravações da novela Além da Ilusão, da Globo, para curtir uma ida ao cinema com o ator André Luiz Frambach (25) e alguns amigos. Ela mostrou fotos do momento nas redes sociais nesta terça-feira, 12, e agitou as redes sociais.

Isso porque Larissa e André são apontados como um possível novo casal. Os dois já viveram um affair há algum tempo, mas os fãs apontam que eles podem ter reatado. Os artistas estão sendo vistos juntos com frequência e costumam aparecer lado a lado nas fotos nas redes sociais. Por enquanto, eles não confirmaram ou negaram os rumores.

Inclusive, nesta semana, Larissa Manoela mostrou fotos de como foi o seu final de semana em Niterói, no Rio de Janeiro e ele deixou comentários no álbum de fotos. O rapaz escreveu: “Só agradeço a vida mesmo. Nem sei o que dizer...”.

Atualmente, André Luiz Frambach pode ser visto como o personagem Rico na novela Cara e Coragem, trama das 7 da Globo. Enquanto isso, Larissa Manoela interpreta a Isadora na novela Além da Ilusão, trama das 6 da Globo.

Foto de Larissa Manoela com o ator André Luiz Frambach: