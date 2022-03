Larissa Manoela aproveita dia na praia com futevôlei, banho de mar e amigos: ''Manhã feliz''

A atriz Larissa Manoela dividiu alguns registros na praia e arrancou elogios dos seguidores

Larissa Manoela (21) curtiu a manhã desta quinta-feira, 3, de um jeito muito divertido.

Seguindo a sua rotina de exercícios, a atriz fez a sua aula de futevôlei na praia do Rio de Janeiro e ainda aproveitou a companhia dos amigos e um banho de mar.

No perfil do Instagram, a protagonista de Além da Ilusão abriu um álbum de fotos do dia e arrancou elogios dos seguidores.

Para a ocasião, ela apostou em um biquíni preto com estampa vermelha.

"No lugar que amo, fazendo o que amo com quem eu amo. MANHÃ FELIZ!", escreveu Lari na legenda da publicação.

Os admiradores não pouparam elogios: "Iti arielzinha da mãe", brincou Maisa; "Maravilhosa demais", "Minha jogadora de futevôlei favorita", comentaram os fãs.

