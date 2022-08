Larissa Manoela aproveita chamego do namorado em foto: ''Meu eu no seu''

Larissa Manoela e André Luiz Frambach foram fotografados pela irmã do ator e arrancaram elogios dos fãs

CARAS Digital Publicado em 03/08/2022, às 13h43

Larissa Manoela (21) dividiu com os seus seguidores uma foto mega romântica na companhia do namorado, André Luiz Frambach (25), durante a viagem do final de semana.

Curtindo o chamego do amado, a atriz esbanjou beleza natural e fez uma belíssima declaração. "Meu eu no seu, @andreluizframbach", escreveu ela na legenda.

A foto foi feita pela irmã do ator, Camille Frambach, que aproveitou a cena de romance entre os artistas para registrar a cena.

Nos comentários, o Rico de Cara e Coragem também deixou o seu amor em palavras. "Nosso chamego, nossa conexão, meu amor pra vida toda!", disparou ele.

A beleza dos pombinhos chamou a atenção dos fãs. "O amor de vocês é tão lindo", "Meta de relacionamento", "Adotem-me", "Vocês são fofos demais", disseram eles.

LARISSA MANOELA E ANDRÉ LUIZ FRAMBACH APROVEITAM DESCANSO EM MINAS GERAIS

A atriz Larissa Manoela curtiu o final de semana na companhia do namorado, o ator André Luiz Frambach em Minas Gerais. Nesta segunda-feira, 1, a atriz usou seu perfil no Instagram para compartilhar as fotos do final de semana especial, e, claro, esbanjou amor nos registros.

